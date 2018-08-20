В честь Загитовой назвали скаковую лошадь

В честь фигуристки Загитовой назвали скаковую лошадь

В честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой назвали скаковую лошадь, сообщает Olympic Channel.

Лошадка Загитова родилась в 2016 году. Ее отец — всемирноизвестный жеребец Галилео, а мать та же, что и у не менее известного британского скакуна Гарсвуда. Многообещающая, перспективная лошадка стоила новому владельцу $2,1 млн, он назвал её «Загитова», так как был очень впечатлён выступлением российской фигуристки на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане.

Тренирует Загитову знаменитый ирландский чемпион Эйдан О’Брайен. На своих первых скачках молодая лошадь заняла второе место, уже на следующих — одержала уверенную победу. Теперь её ждут соревнования, которые её тренер выигрывал 8 раз за последние 18 лет.