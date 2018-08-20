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В честь Загитовой назвали скаковую лошадь
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В честь фигуристки Загитовой назвали скаковую лошадь 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой назвали скаковую лошадь, сообщает Olympic Channel.
Лошадка Загитова родилась в 2016 году. Ее отец — всемирноизвестный жеребец Галилео, а мать та же, что и у не менее известного британского скакуна Гарсвуда. Многообещающая, перспективная лошадка стоила новому владельцу $2,1 млн, он назвал её «Загитова», так как был очень впечатлён выступлением российской фигуристки на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане.
Тренирует Загитову знаменитый ирландский чемпион Эйдан О’Брайен. На своих первых скачках молодая лошадь заняла второе место, уже на следующих — одержала уверенную победу. Теперь её ждут соревнования, которые её тренер выигрывал 8 раз за последние 18 лет.
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