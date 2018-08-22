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Медведева сравнила себя с Белоснежкой
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Медведева сравнила себя с Белоснежкой 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская фигуристка Евгения Медведева в своём «твиттере» сравнила себя с Белоснежкой, опубликовав кадр из мультфильма.
«Это я в Торонто», — написала Медведева.
Медведева — двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Ранее она работала с тренером Этери Тутберидзе, а её новым наставником является Брайан Орсер.
Ранее стало известно, что Евгения примет участие в сборе команды России, который будет проходить в Новогорске. Сбор начнётся 5 сентября, открытые прокаты запланированы на 9 сентября.
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