Медведева сравнила себя с Белоснежкой

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская фигуристка Евгения Медведева в своём «твиттере» сравнила себя с Белоснежкой, опубликовав кадр из мультфильма.

«Это я в Торонто», — написала Медведева.

Это я в Торонто pic.twitter.com/pmdxc69R3f— Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 22 августа 2018 г.

Медведева — двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 годов, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, двукратная чемпионка России 2016 и 2017 годов. Ранее она работала с тренером Этери Тутберидзе , а её новым наставником является Брайан Орсер

Ранее стало известно, что Евгения примет участие в сборе команды России, который будет проходить в Новогорске. Сбор начнётся 5 сентября, открытые прокаты запланированы на 9 сентября.