Плющенко заступился за «предавшую родину» Медведеву

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Плющенко о побеге Медведевой к гею: «Потрясающий тренер» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал свое мнение по поводу нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой. Он считает, что молодая коллега не прогадала.
>> Бегом из России: по скользкой дорожке Медведевой
После олимпийского сезона двукратная чемпионка мира покинула группу наставницы Этери Тутберидзе и переехала в Торонто к специалисту Брайану Орсеру, известному не только спортивными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Плющенко отметил, что фигуристка ушла к достойному тренеру.
"Медведева ушла от Тутберидзе к хорошему тренеру — Орсеру. Потрясающему. Женя будет показывать отличный результат", — цитирует спортсмена Sports.ru.
При этом он добавил, что на Олимпиаде Евгении Медведевой все-таки будет сложно. Ведь в России подрастают достойные конкурентки, которым сейчас по 14 лет.
Уже сейчас девочки показывают отличные результаты.
"Они прыгают четверные прыжки, я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, что на следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш", — заявил Плющенко.
Что касается собственных планов, то тренер рассказал, что готовит новых звезд фигурного катания. "Открыл свою академию, у меня много детей, растим спортсменов… Хочу, чтобы мои спортсмены представляли Россию на международных мероприятиях", — добавил спортсмен. "Выступать я продолжаю… Немного не хватает времени", — заключил Евгений Плющенко.
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