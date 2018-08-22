Плющенко заступился за «предавшую родину» Медведеву

Плющенко о побеге Медведевой к гею: «Потрясающий тренер»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал свое мнение по поводу нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой . Он считает, что молодая коллега не прогадала.

После олимпийского сезона двукратная чемпионка мира покинула группу наставницы Этери Тутберидзе и переехала в Торонто к специалисту Брайану Орсеру , известному не только спортивными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Плющенко отметил, что фигуристка ушла к достойному тренеру.

"Медведева ушла от Тутберидзе к хорошему тренеру — Орсеру. Потрясающему. Женя будет показывать отличный результат", — цитирует спортсмена Sports.ru.

При этом он добавил, что на Олимпиаде Евгении Медведевой все-таки будет сложно. Ведь в России подрастают достойные конкурентки, которым сейчас по 14 лет.

Уже сейчас девочки показывают отличные результаты.

"Они прыгают четверные прыжки, я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, что на следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш", — заявил Плющенко.

Что касается собственных планов, то тренер рассказал, что готовит новых звезд фигурного катания. "Открыл свою академию, у меня много детей, растим спортсменов… Хочу, чтобы мои спортсмены представляли Россию на международных мероприятиях", — добавил спортсмен. "Выступать я продолжаю… Немного не хватает времени", — заключил Евгений Плющенко.