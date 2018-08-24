«Ушла от Тутберидзе к великому»: Плющенко за Медведеву

оревновательный сезон в фигурном катании официально начался: 23 августа прошел первый день стартового этапа серии Гран-при у юниоров, в котором с лучшей стороны проявили себя две россиянки — ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова и подопечная Сергея Давыдова Анна Тарусина, расположившиеся по итогам короткой программы на первом и втором месте соответственно.

Некоторые любители фигурного катания даже сравнили Щербакову с Евгенией Медведевой — настолько чувственно она откатала свою программу под A Comme Amour Ричарда Клайдермана, поразив своей пластикой и артистизмом.

Анне только 14 лет, и в этом сезоне она еще не сможет принять участие в соревнованиях взрослых, однако можно констатировать тот факт, что девушка уже не уступает маститым соперницам в харизме, а по технике вполне может их превзойти (на тренировке юная спортсменка исполняет каскад из четвертного лутца, тройного риттбергера и тройного тулупа).

В этой ситуации можно лишь выразить восхищение Тутберидзе и ее тренерским штабом, которые умудряются успешно работать и над выразительностью, и над рекордными прыжками одновременно. Тем более что Щербакова вернулась в спорт после долгого восстановления от перелома ноги, и вернуть ее на пик формы тоже было весьма нелегкой задачей.

В свете последних событий становится тревожно за Медведеву: правильное ли решение она приняла, сменив Тутберидзе на канадского наставника Брайана Орсера? Ведь если Этери творит такие чудеса с юниорами после годовалой травмы, может быть, она смогла бы вдохновить на новые свершения и свою самую известную ученицу?

Первые выводы о правоте или ошибке Евгении можно будет сделать после контрольных прокатов, которые состоятся 8-9 сентября в Москве: там она продемонстрирует свои новые программы.

В ожидании долгожданной премьеры двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал довольно позитивное мнение о сотрудничестве россиянки с Орсером.

«Медведева ушла от Тутберидзе к хорошему тренеру — Орсеру. Потрясающему. Женя будет показывать отличный результат», —приводит слова бывшего спортсмена «Матч ТВ».

Тем не менее Плющенко подчеркнул, что бороться за победы с подрастающим поколением фигуристок (большинство из которых являются воспитанницами все той же Тутберидзе) будет невероятно трудно.

«На Олимпиаде Медведевой будет сложно: у нас растут отличные девушки, которым сейчас 14 лет. Они прыгают четверные прыжки, я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, что на следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш», — заверил чемпион.

«Трагедии после перехода Медведевой не произошло. Мы ведь все в какой-то момент меняем свою жизнь. Уходим, разводимся, начинаем новую дружбу. Почему из этого нужно создавать проблему? Обычная смена тренера, и отнеситесь к этому спокойно», — заявила специалист в интервью «Советскому спорту».

Кроме того, Мозер подчеркнула, что Евгения ничего не потеряет из-за перемены наставника, а, напротив, должна многое приобрести.

«Медведева ушла к другому величайшему тренеру, который сделал намного больше в фигурном катании. Извините, конечно, но Брайан Орсер — это мировая звезда, который взрастил великолепных спортсменов, причем из многих стран. Женя ушла не в никуда, а к другому выдающемуся специалисту. Она узнает что-то новое в фигурном катании, откроет что-то для себя. Каждый тренер несет в себе свою информацию, которой он делится с учениками», — отметила Мозер.

По мнению специалиста, произошедший разрыв может быть болезненным именно для Тутберидзе, которая занималась с Медведевой на протяжении 11 лет и относилась к ней как к дочери. Но Мозер призвала не «раздувать из этого трагедию».