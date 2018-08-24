«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать

«Идиотские игры»: почему Сотникова отказалась выступать

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила, что пропустит сезон-2018/19, поскольку не желает «уничтожать себя изнутри», занимая низкие места. Известный тренер Татьяна Тарасова назвала поведение спортсменки «идиотскими играми» и выразила уверенность, что девушка уже никогда не вернется в большой спорт.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова изрядно огорчила своих фанатов, к сожалению, не то чтобы неожиданной новостью: она пропустит соревновательный сезон-2018/19.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус.

Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется», —приводит слова спортсменки ТАСС.

Шестое место национального первенства, о котором вспомнила Сотникова, досталось ей в 2016 году — всего спустя сезон после завоевания золота в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Сочи — 2014, когда от нее, по сути, победы не ждали (все ставки тогда делались на более юную Юлию Липницкую ).

Судя по всему, та Олимпиада останется последним пиком в карьере Сотниковой: после неожиданной победы на фоне «перегоревшей» Липницкой у нее все пошло наперекосяк.

На чемпионате мира 2014 года девушка не выступила из-за постолимпийского истощения, а затем получила тяжелую травму ноги и была вынуждена пропустить национальное первенство и чемпионат Европы в 2015 году.

С тех пор Сотникова так и не смогла вернуться на свой уровень «вундеркинда» — такое прозвище девушке дали после того, как она в 13 лет исполнила два сложнейших каскада (тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер) в одной программе.

Аделина травмировалась, пробовала вернуться на лед в 2016 году и снова травмировалась. Постепенно ее жизнь полностью перетекла из спорта в ледовые шоу, где она до сих пор с успехом выступает.

Относительно перспектив своего возвращения на турниры Сотникова отвечает довольно туманно:

«Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду.

Надо начинать с мелких соревнований, чтобы почувствовать драйв, эмоции. Надежда выступить в следующем сезоне есть, мне нужно время и здоровье».

Тренер Сотниковой Евгений Плющенко подчеркнул, что спортсменка не прекращает занятий на льду, хотя и преследует при этом, скорее, цель поддержать свою форму для выступлений в шоу, чем вернуться в спорт.

«Она продолжает тренироваться уже для себя, для шоу. Аделина будет участвовать в различных показательных выступлениях: мировых, наших — у нас очень много планов», — сообщил двукратный олимпийский чемпион.

Известный российский тренер Татьяна Тарасова, которая раньше являлась личным консультантом Сотниковой, открыто раскритиковала спортсменку за очередной отказ от возвращения в спорт.

«Я уже не могу все это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр.

Это никому неинтересно уже. Аделина не выйдет никогда на соревнования. Это было ясно сразу. Она, конечно, может все рассказывать. Но мы, профессиональные люди, понимаем, что этого не произойдет.

Что за игры такие идиотские? Все-таки олимпийская чемпионка, она тоже должна понимать, что это как-то неправильно», —приводит слова Тарасовой «СЭ».

С авторитетным тренером согласны многие деятели из мира фигурного катания. В частности, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение, что Сотникова «вряд ли сможет вернуться в большой спорт» из-за возросшей в разы конкуренции и сложности прыжков, которую требуется освоить для попадания на пьедестал.

Фигуристке уже 22 года — в таком возрасте освоить новые элементы практически невозможно, особенно после такого длительного перерыва.

Сама Сотникова также осознает, насколько сложно ей придется в случае возможного возвращения, однако сохраняет позитивный настрой.

«Я с гордостью вижу, как растет наше фигурное катание, с 2009 года идет невероятный прогресс в технике не только у девочек. Все хотят победить, все рвутся, все пашут, это видно.