Новый разлад у Тутберидзе: что происходит

Новый разлад: почему Щербакова победила без Тутберидзе

Россиянка Анна Щербакова уверенно выиграла первый этап юниорского Гран-при в столице Словакии Братиславе. Однако на соревнованиях фигуристку поддерживал только хореограф Даниил Глейхенгауз, в то время как ее тренер Этери Тутберидзе отсутствовала. «Газета.Ru» разбиралась, почему наставник «бросает» своих подопечных в ответственный момент.

25 августа россиянка Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе с огромным преимуществом одержала победу на первом этапе юниорского Гран-при в сезоне, почти на 20 баллов по сумме короткой и произвольной программ превзошла свою соотечественницу Анну Тарусину.

При этом на соревнованиях поддерживал спортсменку только хореограф Даниил Глейхенгауз, в то время как тренер Щербаковой находилась где-то в другом месте, что сразу породило слухи и возможном очередном разладе в группе Тутберидзе.

Напомним, что в межсезонье текущего года самого авторитетного женского тренера в мире прямо сейчас покинули уже четыре спортсменки.

Первым и самым громким уходом стал скандальный переезд в Канаду к Брайану Орсеру серебряного призера Олимпиады в Пхенчхане в женском одиночном катании Евгении Медведевой

Медведева на протяжении двух лет была безоговорочной примой в женском одиночном катании, выигрывая все соревнования, в которых принимала участие. Она стала победительницей Гран-при, выиграла чемпионаты Европы и мира. Однако стрессовый перелом ноги, полученный Евгенией на старте сезона-2017/18, серьезно повлиял на ее подготовку к Олимпиаде. К тому же, в отсутствие россиянки, на сцену ворвалась ее коллега по группе Тутберидзе 15-летняя Алина Загитова

Она тоже принялась в отсутствие Медведевой побеждать на абсолютно всех стартах, а ее программа была сложнее. В итоге впервые спортсменки сошлись лицом к лицу после возвращения Евгении в строй на чемпионате Европы, и тогда Загитова победила.

Выиграла Алина и на Олимпийских играх, где она получила небольшой перевес в короткой программе. В произвольной обе спортсменки выступили здорово, а арбитры насчитали им абсолютно идентичные баллы, что привело к итоговой победе Загитовой.

Концовку сезона Медведева пропустила, долечивая все то же повреждение ноги, а в конце апреля громыхнули новости о ее уходе от Тутберидзе и переезде в Канаду в группу Брайана Орсера.

Расставание спортсменки и тренера прошло не слишком гладко. Медведева не сказала тренеру в лицо о своем решении, перестав отвечать на звонки и сообщения, а Тутберидзе выложила в ток-шоу на Первом канале, куда приходила дважды, пикантные подробности и ухода ее бывшей примы, и их совместной работы, выставив Медведеву не в лучшем свете.

В то же время Евгения оказалась не единственной, кто прекратил в 2018 году свое сотрудничество с Тутберидзе по личной инициативе.

Вслед за Евгенией от успешного, но жесткого тренера, и к тому же работающего с целым конвейером талантливых фигуристок, ушли сначала Полина Цурская , затем Анастасия Тараканова, а в конце концов и Дарья Паненкова, которая должна провести свой первый сезон во взрослом катании.

Последняя и вовсе покинула группу со скандалом, отказавшись во время сбора выйти на тренировку, после чего тренером был поставлен ультиматум: либо ты выходишь на лед, либо покидаешь сборы.

Паненкова приняла решение покинуть группу, хотя позже в инстаграме нашла в себе силы опубликовать пост, в котором отблагодарила Тутберидзе за годы совместной работы.

Впрочем, если оценивать отсутствие тренера в Братиславе применительно к карьере Анны Щербаковой, то вряд ли нужно делать далеко идущие выводы.

Сезон в фигурном катании очень насыщенный, особенно если сложить вместе календари юниоров и взрослых, при этом тренировочная работа не останавливается ни на день.

Если Тутберидзе будет посещать абсолютно все соревнования, где представлены ее спортсменки и спортсмены, времени на отработку программ у нее просто не останется.

Отсутствие Этери на соревнованиях в Братиславе — вполне рабочий и обычный момент. Более того, куда удивительнее было бы, если бы специалист присутствовала на первом юниорском старте сезона.

Ну а о том, что все у Щербаковой и ее наставников хорошо, говорит наличие рядом с ней Даниила Глейхенгауза — верного соратника и незаменимого хореографа группы Тутберидзе.

И наконец, сейчас, когда сезон уже стартовал, переход от одного тренера к другому практически невозможен, так что тезис о проблемах между Щербаковой и Тутберидзе больше похож на поиск черной кошки в темной комнате.