«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала «Спорт-Экспрессу», что после ухода от тренера Этери Тутберидзе отказалась и от поставленных с нею программ.
По словам спортсменки, на контрольных прокатах в сентябре она покажет программы, поставленные у нового тренера.
Короткая программа, по предложению нового наставника, пройдет под песню Адель Skyfall, а произвольная — под You’re not from here Лары Фабиан.
Программу под песню Фабиан 15-летняя Паненкова назвала своей мечтой.
«Варианта оставить программы от предыдущего тренера не было», — подчеркнула фигуристка.
В прошлом сезоне Паненкова выступала на юниорском уровне, она выиграла этап Гран-при в Латвии и заняла второе место на аналогичных соревнованиях в Польше. В июле 2018-го работающий с Тутберидзе хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что спортсменка отказалась выходить на лёд на тренировке.
Ранее работу с Тутберидзе прекратила Евгения Медведева, ставшая серебряным призером ОИ-2018. Новым наставником спортсменки стал канадец Брайан Орсер. Затем от Тутберидзе ушла Полина Цурская, в сезоне-2015/16 выигравшая два этапа и финал юниорского Гран-при, а также Юношеские Олимпийские игры. Цурская перешла в группу тренера Елены Буяновой.
Позже стало известно, что группу Тутберидзе покинула Анастасия Тараканова, завоевавшая «бронзу» финала юниорской серии Гран-При в сезоне-2017/18. Спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.