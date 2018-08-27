«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с Тутберидзе

Фигуристка порвала с наследием Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала «Спорт-Экспрессу», что после ухода от тренера Этери Тутберидзе отказалась и от поставленных с нею программ.

По словам спортсменки, на контрольных прокатах в сентябре она покажет программы, поставленные у нового тренера.

Короткая программа, по предложению нового наставника, пройдет под песню Адель Skyfall, а произвольная — под You’re not from here Лары Фабиан.

Программу под песню Фабиан 15-летняя Паненкова назвала своей мечтой.

«Варианта оставить программы от предыдущего тренера не было», — подчеркнула фигуристка.

В прошлом сезоне Паненкова выступала на юниорском уровне, она выиграла этап Гран-при в Латвии и заняла второе место на аналогичных соревнованиях в Польше. В июле 2018-го работающий с Тутберидзе хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что спортсменка отказалась выходить на лёд на тренировке.