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В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку
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В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков поделился ожиданиями от выступлений Евгении Медведевой в новом сезоне. Его слова передает News.ru.
«От Медведевой жду чего-то нового в связи с уходом к Брайану Орсеру. Все ждут и думают: "Что же она покажет?" Я очень хочу, чтобы она стала кататься, как канадская фигуристка. Прежде всего — в катании. Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба», — заявил Траньков.
По словам олимпийского чемпиона, он ждет от Медведевой выхода на новый уровень.
«Для Жени, я считаю, это счастливый билет. Да и работая рядом с Осером, она в будущем может стать невероятным специалистом», — отметил он.
В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.
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