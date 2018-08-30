«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными

«Мог быть провал»: почему Щербакова не прыгнула четверной

30 августа в австрийском Линце стартует второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Известный тренер Виктория Волчкова в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему не имеющая четверных прыжков ученица Тутберидзе Алена Косторная должна побороться там за золото и что делает ее особенной по сравнению с другими фигуристами. Также наставница объяснила, почему еще одна ученица Тутберидзе Анна Щербакова не исполнила рекордный четверной на предыдущем этапе Гран-при.

— Сегодня стартует второй этап Гран-при среди юниоров. Россию там будут представлять ученица Тутберидзе Алена Косторная и Алена Канышева, которая занимается у Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой. Можем ли мы рассчитывать на золото и серебро на данном этапе Гран-при среди девушек?

— Загадывать не будем, но, на мой взгляд, это должно быть первое и второе место. Это даже не обсуждается, потому что наши девочки настолько сильнее соперниц. Это показал и первый этап юниорского Гран-при, и прошлый сезон.

Конкурировать с нами особо никто не может. Девочки между собой будут выяснять, кто сильнее.

— На счету Косторной — серебро финала юниорского Гран-при и бронза взрослого чемпионата России. Насколько она может навязать борьбу другим ученицам Тутберидзе в этом сезоне, несмотря на отсутствие четверных прыжков?

— Но ведь у нее настолько сильные компоненты, она настолько интересно катается… Этот аспект имеет большое значение при новой системе судейства. Влияет и ее качество исполнения тройных прыжков, вращений и дорожек. В этих элементах Алена очень сильна, поэтому, думаю, она тоже будет бороться за высокие места.

— Косторная делает аксель в 3,5 оборота. Это не четверной, но тем не менее можно ли считать это достижение чем-то из ряда вон?

— Конечно! Этот прыжок показывала Елизавета Туктамышева (россиянка исполнила его уже в 12 лет; впоследствии одержала победы на чемпионате мира, Европы и в финале Гран-при. — «Газета.Ru»), по-моему, еще одна девочка из Японии в прошлом сезоне… В общем,

это делают только единицы, поэтому это огромный плюс и преимущество Косторной перед другими фигуристками.

— На первом этапе юниорского Гран-при этого сезона победила ученица Тутберидзе Анна Щербакова, которая в прошлом году долго восстанавливалась от травмы ноги. Этот триумф стал для вас неожиданным?

— Нет, неожиданности в этом не было. Вторую половину прошлого сезона Щербакова провела довольно сильно: она набрала оптимальную форму и выиграла финал Кубка России.

Может, и были какие-то мелкие срывы из-за пережитой травмы, но в целом уже в конце того сезона Аня показывала четверной лутц, и было понятно, что она снова во всеоружии и готова дальше конкурировать и выигрывать. Так что ее победа не то чтобы открытие. Тем более мы уже видели Щербакову на контрольных прокатах в Новогорске видели перед началом сезона.

— Кстати, о четверном лутце Щербаковой. Фигуристка отказалась исполнять его на недавнем этапе Гран-при, хотя могла бы установить рекорд, став первой девушкой, которая сделала этот элемент. Надо ли любителям фигурного катания жалеть, что чуда не случилось?

— Знаете, если ты четверной прыжок сорвал, то дальше могут все элементы посыпаться. А сейчас важно попасть в финал Гран-при (для этого нужно успешно выступить на двух этапах серии. — «Газета.Ru»). До этого же нужно довести до ума прыжок и всю программу, которая идет после рискованного элемента.

И вставлять четверной лутц надо, когда ты уже чувствуешь в себе необходимую силу. Тогда, конечно, Щербакова будет показывать этот элемент.

Сейчас ее тренерский штаб посчитал нужным этого не делать. Наверное, они считают, что на данном этапе прыгать четверной лутц еще не нужно.

— С девушками разобрались. А какие ожидания у вас от других видов: пар, танцев на льду, парней-одиночников?

— С мальчиками пока все печально. Прокаты показали, что у нас нет явного фаворита, лидера, про которого можно сказать, что он точно попадет в финал Гран-при, будет бороться там за первые места…

Но все этапы еще впереди, так что надежды не теряем.

А наши пары на первом этапе Гран-при заняли весь пьедестал — поздравляю питерских и пермских спортсменов, которые объединились в одну школу под руководством Валентины Тюковой, Павла Слюсаренко и Татьяны Москвиной . В этом сезоне они хорошо показали себя на прокатах.