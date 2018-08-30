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Медведева готовится к первому после переезда турниру
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Фигуристка Медведева выступит на турнире Autumn Classic в канадском Оквилле 

ТАСС + ещё 5 8 часов назад
Фото: ТАСС
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева начнет соревновательный сезон на турнире серии "Челленджер" Autumn Classic в канадском городе Оквилл. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования пройдут 20-22 сентября. Они станут для Медведевой первыми после перехода к тренеру Брайану Орсеру. 9 сентября она выступит на контрольных прокатах сборной России в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке.
По окончании олимпийского сезона-2017/18 Медведева переехала в Канаду, где начала сотрудничество с Орсером, программы спортсменке поставил Дэвид Уилсон. Короткую программу россиянка будет исполнять под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул. Мелодиями первой и второй части произвольной программы станут Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма.
Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
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