Медведева готовится к первому после переезда турниру

Фигуристка Медведева выступит на турнире Autumn Classic в канадском Оквилле

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева начнет соревновательный сезон на турнире серии "Челленджер" Autumn Classic в канадском городе Оквилл. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут 20-22 сентября. Они станут для Медведевой первыми после перехода к тренеру Брайану Орсеру . 9 сентября она выступит на контрольных прокатах сборной России в Москве во Дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке.

По окончании олимпийского сезона-2017/18 Медведева переехала в Канаду, где начала сотрудничество с Орсером, программы спортсменке поставил Дэвид Уилсон . Короткую программу россиянка будет исполнять под композицию Orange Colored Sky американской исполнительницы Натали Коул . Мелодиями первой и второй части произвольной программы станут Mumuki и Libertango, исполняемые американским виолончелистом китайского происхождения Йо Йо Ма.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года, спортсменка завоевала награды в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.