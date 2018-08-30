От уехавшей к канадцу Медведевой ждут бомбу

От уехавшей к гею-канадцу Медведевой ждут бомбу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, что он ждет от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом сезоне. Он возлагает на девушек большие надежды.

От Загитовой в новом сезоне Траньков ждет более стабильного катания по сравнению с ее предшественницами. Что касается Медведевой, то здесь он признался, что в связи с уходом фигуристки к канадскому тренеру Брайану Орсеру (имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию — прим. ред.), он желает, чтобы Евгения начала кататься как канадская фигуристка.

"Если Женя прибавит и станет прыгать как Медведева, а кататься как канадская школа учит, то это будет бомба", — цитирует чемпиона News.ru. Максим Траньков хочет, чтобы фигуристка вышла на новый уровень.

Поделился спортсмен и своими ощущениями от роли третейского судьи. По его словам, важно больше знакомить зрителей с фигуристом, с его жизнью, нежели с техникой катания. Так, во время подготовки к интервью с каждым спортсменом, он искал в Сети больше личной информации и общался с тренерами.

Отметим, противостояние двух молодых звезд фигурного катания остается главной интригой нового сезона соревнований, который стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и Франции.