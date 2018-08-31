Фигуристы Климов и Столбова расстались

Олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Фёдор Климов заявил, что их спортивная пара с Ксений Столбовой распалась.

«На сегодняшний день пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению», — сказал Климов «Р-Спорт».

Он добавил, что они планировали завершить карьеру еще до прошлого сезона, но сезон получился неполным.