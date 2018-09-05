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Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову
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Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову 

Дни.ру + ещё 9 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, за кого болела на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Также спортсменка сообщила о своих профессиональных планах.
Полгода уже прошло с проведения Игр-2018, но Алину и Евгению до сих пор продолжают сравнивать и противопоставлять. Например, Туктамышева считает, что Загитова не заслужила золото на Олимпиаде.
Фигуристка призналась, что болела за Медведеву. "Считаю, что она больше, чем кто-либо другой, заслуживала этой золотой медали", — цитирует Елизавету Sports.ru.
Что касается ее спортивных планов, то Туктамышева отметила, что не любит загадывать наперед, но рассчитывает точно не на один сезон. "Когда я думаю о том, что могу оказаться без соревнований, без спорта, без тренировок, без всего этого азарта, у меня сердце съеживается", — заявила Елизавета. Она добавила, что бросать фигурное катание точно не намерена — во всяком случае, в ближайшие два года.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, чего он ждет от катания Евгении Медведевой и Алины Загитовой в новом сезоне. Выяснилось, что он возлагает на девушек большие надежды. Противостояние двух молодых звезд фигурного катания остается главной интригой нового сезона соревнований, который стартует в октябре.
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