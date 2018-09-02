«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию

Как ученицы Тутберидзе доминируют на юнирской серии Гран-при

Ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Еще одна российская спортсменка Алена Канышева расположилась на второй строчке. В этом сезоне российские спортсменки вновь не знают себе равных. На прошлом этапе две высшие ступени пьедестала также поделили представительницы России.

В австрийском городе Линц завершился второй этап юношеской серии Гран-при по фигурному катанию среди девушек.

В короткой программе российским фигуристкам не было равных. Первое место заняла Касторная, набрав 71,08 балла. Канышева стала второй, заработав 67,77 балла. Примечательно, занявшая третье место Шиика Йошиока отстала от соперниц выше на более чем 11 баллов (56.11).

Эта же тройка закрывала произвольную программу. После прокатов различной степени сложности и умений на лед вышла Канышева. Для 13-летней спортсменки это первый этап юниорского Гран-при.

Свою программу она представила под композицию «Dreams of a Winter Journey». Спортсменке с самого начала удался каскад тройной ритьбергер — тройной тулуп. Дальше для нее не составило проблем исполнить отдельно тройной тулуп.

В следующем каскаде Канышева допустила помарку при выполнении тройного лутца, после чего сделала тройной сальхов. Последующие элементы не вызвали проблем у дебютантки юниорской серии Гран-при. Фигуристка получила 124,07 балла за произвольную программу и в общей сложности набрала 191,84 балла.

Затем на лед вышла Косторная. В Линце Косторная выполнила программу под саундтрек из «Ромео и Джульетта». Катание 15-летней фигуристки поразило своей зрелостью и безукоризненностью. Алена начала выступление с риттбергера в три оборота. После этого ей удался каскад из тройного лутца — двойного тулупа — двойного тулупа. В дальнейшем ей покорились и остальные прыжки.

В итоге судьи поставили Косторной 132,42 балла. За обе программы она набрала 203,50 балла и стала победительницей Гран-при.

Выступление Йошиоки, закрывавшей соревнования в Линце, уже никак не смогло пошатнуть лидерство россиянок.

После победы на этапе Гран-при Алена рассказала о разнице между ее прошлогодними выступлениями и сегодняшними.

«Прошлый сезон был первым для меня на юниорском уровне, сейчас — второй. Я стараюсь улучшить свое катание, прыжки, потому что от меня ждут результата.

Я хочу выиграть следующий этап, каждый фигурист хочет побеждать.

Хотелось бы, чтобы каждый старт был отличным. Теперь я выступлю на чешском этапе в Остраве», — сказал Косторная в интервью ISU.

15-летняя фигуристка заявила о себе в прошлом году. На чемпионате России среди взрослых 2018 года Косторная заняла третье место. К несчастью, это не помогло ей отобраться на континентальное первенство, так как она не подходила по возрасту.

А на юниорский соревнованиях она уступила только еще одной ученице Тутберидзе Евгении Трусовой. Косторная стала серебряным призером чемпионата мира и заняла второе место в финале юниорского Гран-при.

Еще перед стартом сезона она заявила, что намерена усложнить элементы своих программ.

«Я планирую я будущем усложнить контент своих программ, выучить четверные прыжки, потому что женское фигурное катание меняется, — признавалась Алена по ходу сезона-2017/18. — Уже пробовала делать четверной тулуп».

Юниорская серия Гран-при стартовала на прошлой неделе в Братиславе. Там борьба за победу также развернулась между представительницами российского фигурного катания — 14-летней ученицей Тутберидзе Анной Щербаковой и 15-летней подопечной Сергея Давыдова Анной Тарусиной.

Победу на первом этапе праздновала представительнице школы «Самбо-70». Щербаковой удалось обогнать Тарусину почти на 19 баллов.

В предстоящем сезоне от 14-летней фигуристки ждут исполнения четверного лутца, который она так и не сделала в столице Словакии.

Хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что Щербакова еще исполнит этот прыжок.

«Мы неоднократно показали четверной лутц — и сольно, и в каскадах, — на тренировках в Братиславе, но после каждодневных совещаний с командой приняли решение на этом старте не рисковать и не включать лутц в программу, потому что он еще недостаточно стабилен.

Как только мы поймем, что уровень стабильности позволяет его ставить, то он будет обязательно внедрен в программу. В какой момент это произойдет, пока точно не могу сказать, но точно в этом сезоне», — рассказал специалист.