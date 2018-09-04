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Как отдыхает Загитова
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С мыслями о Японии: как отдыхает Загитова перед новым сезоном 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает подготовку к новому сезону. 9 сентября российская фигуристка примет участие в контрольных прокатах сборной России, где представит свою новую произвольную программу. Перед этим 16-летняя спортсменка взяла небольшой перерыв на отдых. «Газета.Ru» рассказывает, где и как Загитова набиралась сил перед очередным сезоном.
Российская фигуристка и чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане Алина Загитова готовится к своему первому послеолимпийскому сезону. Перед первыми соревнованиями 16-летняя россиянка решила немного отдохнуть и набраться сил. 2 сентября Загитова уехала загород к своим родственникам, а также встретилась со своей собакой породы акита-ину. Щенка по кличке Масару спортсменке подарил японский политик Такаси Эндо, который является главой общества охраны собак данной породы.

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Сама Загитова описала проведенный на отдыхе день вместе со своим любимым псом как идеальный.
К слову, столь щедрый подарок от японцев юная фигуристка получила неслучайно. Российская спортсменка очень любит Японию и интересуется культурой этой страны, о чем знают ее болельщики, коих в Стране восходящего солнца немало.
Сама Загитова вовсю практикует свои знания японского языка и нередко публикует в своем инстаграме посты на иностранном. Более того, спортсменка пытается соответствовать и японскому образу жизни. Так, юная олимпийская чемпионка предпочитает употреблять различного рода пищу палочками, а не вилкой или ложкой.
В начале августа Загитова, кстати, побывала в Японии в качестве главного гостя программы одного из местных телеканалов. В эфире Asahi TV россиянка рассказала о том, как чувствует себя в Японии, насколько непривычна для нее здешняя культура, а также поведала о своих переживаниях на Олимпийских играх в Пхенхчане, где она завоевала золотую медаль в женском одиночном соревновании. Обо всем этом Загитова поведала будучи одетой в традиционное женское кимоно.
«Для меня носить такую одежду непривычно, но мне нравится», — поделилась своими впечатлениями фигуристка.
Впрочем, российских традиций она также не забывает. 1 сентября по всей России прошел День знаний — начало нового учебного года. Загитова, как и остальные школьники, приняла участие в торжественной линейке. Учится фигуристка сборной России в Центре спорта и образования «Самбо-70», где занимается в группе Этери Тутберидзе. Руководство школы, к слову, очень гордится иметь такую ученицу в своих рядах.
«Гордимся нашими спортсменами! Сегодня на линейке присутствовали те, кто показал этим летом выдающиеся результаты в спорте, а также учащиеся-чемпионы Самбо-70», — написано в официальном Instagram-аккаунте спортивного центра.
Уже 9 сентября Загитова вместе фигуристами сборной России выступит на контрольных прокатах во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке, где продемонстрирует зрителям и специалистам свою новую произвольную программу.
Что касается короткой программы, то ее 16-летняя россиянка уже показала на ледовом шоу The Ice-2018 в Японии. Музыкальным оформлением постановки стала музыка из «Призрака оперы». Ее выступление в интервью «Газете.Ru» прокомментировала известный тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова.
«Могу сказать, что у Загитовой все программы интересны. Идея и образ в новой программе достойны внимания. Хочется увидеть все ее элементы, которые Алина продемонстрирует в Москве. Хотя сама по себе программа классическая, но выступление Загитовой обещает быть интересным. Уверена, что будет не хуже, чем в прошлом сезоне», — отметила Волчкова.
К слову, в произвольной программе Загитова будет кататься под музыку из оперы «Кармен».
Со 2 по 4 ноября россиянка выступит на этапе Гран-при в Финляндии, а уже с 16 по 18 ноября примет участие на этапе в Москве.
Этим летом 16-летняя олимпийская чемпионка также лишилась мирового рекорда после того, как Международный союз конькобежцев (ИСУ) принял решение внести изменения в систему оценок в фигурном катании.
Теперь исполнение элементов будет оцениваться по шкале от «-5» до «+5» баллов, тогда как ранее система оценивания была от «-3» до «+3». В связи с тем, что с введением новых правил сравнивать новые достижения фигуристов с уже установленными рекордами будет необъективно, ИСУ обнулил все мировые рекорды, четыре из которых принадлежали россиянам.
Загитова, набрав 82,92 балла, показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании.
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