Ещё
Сотникова оценила лидерские качества Дзюбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аделина Сотникова: «Дзюба за любой движ, он способен вести команду за собой» 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отметила, что в сборной России у нее нет любимчиков. Вместе с тем, ей нравится игра Артема Дзюбы, который ранее стал капитаном команды.
— Знаю, что многие не верили в ребят, что они не смогут выйти из группы, — приводит "РИА Новости" слова Сотниковой. — В команде любимчиков нет, переживаю за всех. Артем Дзюба? Это отдельная история, он очень энергичный, а как он настраивал команду! Видела, как сборная поздравила Станислава Черчесова с днем рождения. Была уверена, что это инициатива Артема, ведь он за любой движ, это было прикольно и весело. Считаю, такой человек способен вести команду за собой и он это делает.
Жизнь так сложилась, что я познакомилась с вратарем "Спартака" Артемом Ребровым, с его прекрасной семьей. Я посещаю игры "Спартака", но не являюсь болельщицей красно-белых. Я болею за сборную России, за выступление на чемпионате мира ставлю нашим ребятам "пятерку", они сделали невозможное. Мне удалось побывать на одной игре команды — 1 июля в день моего рождения. И она победила Испанию, счастья было полные штаны, это было что-то невероятное, они сделали счастливыми всю Россию.
Спорт-Экспресс: последние новости
Столбова заявила, что не собирается завершать карьеру после распада дуэта с Климовым СМИ: Тренер Медведевой Орсер будет готовить китайских фигуристов к Олимпиаде Туктамышева назвала себя фигуристкой бальзаковского возраста и выложила откровенное фото (18+)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меня застали врасплох»15
Без клюшек. Горячие хоккеистки России15
Устюгов сделал заявление о допинге2
«Я скрыл миллионные доходы»
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ25
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Зимние виды спорта
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение