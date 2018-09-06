Медведева вернулась в Москву

Двукратная чемпионка мира, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане по фигурному катанию Евгения Медведева прибыла в Россию для участия в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Новогорске 9 сентября. Оставшиеся до проката дни Евгения проведёт на сборе национальной команды.
Медведева по окончании минувшего сезона покинула группу тренера Этери Тутберидзе, а в середине июня присоединилась к группе канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто. Орсер и хореограф Дэвид Уилсон прилетели в Москву вместе с Медведевой. Уилсон поставил обе программы россиянке для выступлений в предстоящем сезоне.
«Смотрите, кого мы встретили! Евгения Медведева — спортсменка, красавица и двукратный серебряный призер ОИ-2018. Она прилетела на контрольные прокаты, во время которых российские фигуристы и фигуристки продемонстрируют свои новые программы к предстоящему сезону», — говорится в сообщении на странице аэропорта «Домодедово» в сети «ВКонтакте».
vk.com/Международный аэропорт "Домодедово"