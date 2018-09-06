Ещё
Медведева вернулась в Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева прилетела в Москву для участия в контрольных прокатах сборной России 

Чемпионат.com + ещё 11 16 часов назад
Двукратная чемпионка мира, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане по фигурному катанию Евгения Медведева прибыла в Россию для участия в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Новогорске 9 сентября. Оставшиеся до проката дни Евгения проведёт на сборе национальной команды.
Медведева по окончании минувшего сезона покинула группу тренера Этери Тутберидзе, а в середине июня присоединилась к группе канадского специалиста Брайана Орсера в Торонто. Орсер и хореограф Дэвид Уилсон прилетели в Москву вместе с Медведевой. Уилсон поставил обе программы россиянке для выступлений в предстоящем сезоне.
«Смотрите, кого мы встретили! Евгения Медведева — спортсменка, красавица и двукратный серебряный призер ОИ-2018. Она прилетела на контрольные прокаты, во время которых российские фигуристы и фигуристки продемонстрируют свои новые программы к предстоящему сезону», — говорится в сообщении на странице аэропорта «Домодедово» в сети «ВКонтакте».
vk.com/Международный аэропорт "Домодедово"
Чемпионат.com: последние новости
Туктамышева назвала себя фигуристкой бальзаковского возраста Фигурист Яковлев выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Литве Траньков: я бы полностью убрал господдержку из своей школы, как Плющенко
Комментарии50
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученица Тутберидзе превзошла всех3
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой12
Россиянам подготовили неприятный сюрприз в Турции13
Известную фигуристку избили в Москве76
Мини-бикини: отдых российских гимнасток35
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение