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Медведеву оправдали за бегство из России
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Переезду Медведевой в Канаду нашли объяснение 

Lenta.ru + ещё 13 3 часа назад
Тренер олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой Елена Буянова объяснила, почему фигуристка Евгения Медведева решила переехать в Торонто ради работы с Брайаном Орсером. Ее слова приводит РИА Новости.
«Каждый спортсмен, когда взрослеет, вправе сам решать свою судьбу. Если уходит от тренера — значит, ему некомфортно. В глубине души мы, тренеры, всегда понимаем, почему от нас уходят. Потому что просто так не уходит никто. А спортсмен всегда будет выбирать, где ему лучше», — заявила Буянова.
По словам тренера, Медведева и Алина Загитова будут лидерами в женском катании в новом сезоне.
«Все так или иначе будут примеряться друг к другу, к новым правилам. Костяк к следующей Олимпиаде начнет формироваться чуть позже», — отметила она.
В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка переехала в Канаду, где начала сотрудничать с Орсером.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль. Золото в одиночном катании спортсменка уступила соотечественнице Алине Загитовой. На счету фигуристки также две победы на чемпионатах мира.
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