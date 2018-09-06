Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой 

Канадский тренер Брайан Орсер ответил на вопросы журналистов о работе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
По словам специалиста, Медведева открыта ко всему новому и умеет работать с высокой интенсивностью.
«Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени», — сказал Орсер в интервью РИА «Новости».
Определенные перемены в катании его подопечной уже произошли, уверен Орсер.
«Главное для меня заключается в том, что Медведева становится лучше — я вижу это», — сказал он.
Орсер также заявил, что Медведева легко влилась в новый коллектив и чувствует себя в нем комфортно.
В настоящее время Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер находятся в России — на тренировочной базе в Новогорске, где они готовятся к контрольным прокатам сборной России по фигурному катанию.