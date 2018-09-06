Орсер впервые откровенно рассказал о работе с Медведевой

«С Медведевой никогда не работали по-взрослому»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в Москву, чтобы принять участие в контрольных прокатах сборной России. Тренер спортсменки канадец Брайн Орсер рассказал о продуктивном сотрудничестве с фигуристкой, а также отметил, что до него с Медведевой «никогда не работали как со взрослой».

Известная российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Россию. Спортсменка прилетела в Москву для того, чтобы принять участие в контрольных прокатах национальной сборной, которые пройдут 9 сентября.

Вместе с Медведевой в российскую столицу прилетел ее тренер — канадец Брайн Орсер и его соотечественник хореограф Дэвид Уилсон , который поставил обе программы россиянке для выступлений в предстоящем сезоне.

Евгения жила в Торонто с 17 июня 2018 года. Орсер рассказал, как спортсменка провела летнюю подготовку.

«Полностью удовлетворен работой с Медведевой. Достаточно, думаю, сказать, что и я, и Женя летели в Москву с чувством огромного предвкушения. Хочется, наконец, показать программы, показать то, что нам удалось сделать за прошедшие месяцы. Не скажу, что речь идет о каких-то глобальных изменениях, но эти изменения, безусловно, произошли. На мой взгляд, Женя сильно прибавила в катании, но эта работа, как вы знаете, не делается «от» и «до» — она бесконечна. Ей можно заниматься месяцами, годами. Сейчас же главное для меня заключается в том, что Медведева становится лучше — я вижу это. Мне очень хочется показать публике работу нашего хореографа Дэвида Уилсона — программы, которые он поставил, очень понравились всем, кто их видел. Короткую программу нам помогала делать Сандра Безик (один из известнейших хореографов фигурного катания), а Дэвид даже вызвался приехать с нами в Москву», — цитирует Орсера «РИА Новости».

Кроме того, канадский специалист заявил, что спортсменка может не показать максимума на контрольных прокатах.

«Понятно, что на данном этапе исполнение может быть несовершенным, но никто и не ждет от фигуриста совершенства в первых числах сентября. Я вижу, как сильно Женя волнуется, потому что она перфекционистка по своей натуре, но это хорошее волнение, которое заставляет фигуриста сильно концентрироваться на том, что он делает», — отметил Орсер.

Канадец отметил, что получает огромное удовольствие, работая с Медведевой. Кроме того, специалист назвал главную проблему россиянки.

«Она постоянно открыта ко всему новому, умеет работать с очень высокой интенсивностью. Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени», — заявил тренер.

«У предыдущего тренера Жени Этери Тутберидзе все строилось на конкуренции? У нас в клубе конкуренция тоже высока, но она несколько иная. Когда вокруг тебя много спортсменов, каждый из которых постоянно стремится быть лучше себя самого, возникает совершенно особенная атмосфера, которая, как говорится, висит в воздухе. Конкуренция заражает, но одновременно с этим она очень доброжелательная и, я бы сказал, вдохновляющая: никто не боится сделать ошибку, потому что вокруг много людей, знающих как помочь, и всегда готовых поддержать. Меня очень радует тот факт, что Медведева не просто очень органично влилась в наш коллектив, но все это очень нравится ей самой», — рассказал канадец.

Кроме того Орсер рассказал, что он влюблен в россиянку.