Прыжок в историю: ученица Тутберидзе исполнила невероятное

Прыжок в историю: ученица Тутберидзе исполнила четверной лутц

Действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала победительницей этапа Гран-при. Если в короткой программе россиянка выступала первой, то на произвольную вышла 32-й, где по регламенту соревнований порядок выступлений спортсменок строится в обратном порядке в зависимости от набранных баллов. Накануне Трусова выиграла короткую программу, набрав рекордные 86,26 баллов.

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе показывала свое выступление под саундтрек из известного фильма «Пятый элемент».

Литовская публика встретила Александру очень бурно, приветствуя россиянку громкими аплодисментами и криками восхищения. Если во время короткой программы под конец выступлений казалось, что на литовской арене уже держали руку на рубильнике света, то на произвольной сложилось впечатление пика шоу только во время выхода Трусовой.

На лед спортсменка вышла в пестром платье, которое не всем пришлось по душе. В социальных сетях пользователи оставляли массу сообщений, в которых критиковали одежду Трусовой. В конце концов, от выступления Александры ждали не ярких и стильных нарядов, а долгожданной четверной лутц — самый сложный четвертной прыжок, который до нее не смогла воплотить в жизнь на соревнованиях ни одна женщина.

Напомним, что в 2018 году Александра впервые продемонстрировала четверной лутц на контрольных прокатах юниорской сборной России, чем привлекла к себе уже не только российское, но и всемирное внимание. Тогда Александра призналась, что не боится исполнять этот элемент и выразила намерение стать первой среди женщин, кому это удастся сделать. В короткой программе, которая проходила в Литве днем ранее, Трусова не имела возможности сотворить историю, поскольку четверные прыжки в этой программе запрещены правилами соревнований.

А вот в произвольном выступлении 14-летняя Трусова безо всякого страха в глазах впервые в истории женского одиночного катания исполнила на официальных соревнованиях четверной лутц. В минувшем сезоне Трусова, также первой из женщин, исполняла в произвольной программе два четверных — сальхов и тулуп.

Старания действующей чемпионки мира судьи оценили в 146,70 балла — самый высокий результат соревнований. При этом нельзя не отметить, что юное дарование все же не докрутила элемент.

Судьи засчитали фигуристке прыжок с недокрутом — она получила за него 8,02 балла при базовой стоимости чисто исполненного четверного лутца 11,5.

В своей программе Трусова также сделала первый в истории каскад прыжков четверной тулуп — тройной тулуп.

Помимо вышеназванных отличий, Александра благодаря своему историческому выступлению стала обладательницей еще нескольких достижений — она установила новые юниорские мировые рекорды по баллам в произвольной программе (146,70) и итоговой оценке (221,44). Предыдущие достижения принадлежали соотечественнице Трусовой Анне Щербаковой , которые та установила в августе 2018 года на этапе Гран-при в Братиславе. Любопытно, что 14-летняя Щербакова является также воспитанницей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Тренер группы Тутберидзе Сергей Дудаков рассказал, что у его подопечной была очень сложная программа. Он признал, что Трусовой не удалось исполнить всего задуманного.

«Программа технически была очень сложная, мы хотели показать максимум, но не все получилось. Саша — боец, встала после падения и выполнила четверной тулуп. Это дорогого стоит. Будем работать дальше и совершенствовать все элементы», — приводит слова тренера ТАСС

Свою ближайшую преследовательницу Йелим Ким Трусова опередила на 30 баллов — спортсменка из Южной Кореи набрала 191,89 балла. Бронзовым призером этапа Гран-при стала еще одна россиянка Ксения Синицына, занимающаяся в группе Светланы Пановой Татьяны Моисеевой . Она набрала 187,91 балла по сумме двух программ.

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