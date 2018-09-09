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Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве
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Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве 

Рамблер 4 часа назад
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призёр Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева встретились на контрольных прокатах в столице, где российские фигуристы показывают свои новые произвольные программы, сообщает «Газета.Ru».
Вчера Медведева представила короткую произвольную программу под джазовую композицию Orange Colored Sky в исполнении американской певицы Натали Коул. Основным хореографом программы стал Дэвид Уилсон, который прилетел вместе с фигуристкой в Москву. Здесь же и новый канадский тренер россиянки. Загитова вышла на лед с программой на музыку из «Призрака оперы», которую показала в начале августа на шоу в Японии.
Их выступления ожидаются и сегодня.
Несколько месяцев Медведева сменила тренера и переехала в Канаду. Её наставником стал 56-летний Брайан Орсер. Переезду в Канаду предшествовало расставание с Этери Тутберидзе. Тренер рассказывала, что Медведева в преддверии Олимпиады просила ее оставить другую воспитанницу Алину Загитову в юниорах еще на год. Однако Тутберидзе не пошла ей навстречу. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила Загитовой золото в одиночном катании.
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