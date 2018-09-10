Тарасова не оценила таланта Загитовой

Тарасова: не оценивала программу Загитовой, еще рано это делать

Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила "Газете.Ru" , что ее слова относительно произвольной программы Алины Загитовой были неправильно интерпретированы. "После контрольных прокатов сборной России я не говорила, что программы Загитовой очень хорошие. Сейчас еще рано давать оценку ее произвольной программе. Я сказала, что нужно работать над скольжением и решила не обсуждать ее падения в произвольной программе", — сообщила Тарасова. В Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые произвольные программы. Ранее Тарасова жестко раскритиковала фигуристку Елену Радионову