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Тарасова не оценила таланта Загитовой
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Тарасова: не оценивала программу Загитовой, еще рано это делать 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: ТАСС
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила "Газете.Ru", что ее слова относительно произвольной программы Алины Загитовой были неправильно интерпретированы.
"После контрольных прокатов сборной России я не говорила, что программы Загитовой очень хорошие. Сейчас еще рано давать оценку ее произвольной программе. Я сказала, что нужно работать над скольжением и решила не обсуждать ее падения в произвольной программе", — сообщила Тарасова.
В Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые произвольные программы.
Ранее Тарасова жестко раскритиковала фигуристку Елену Радионову.
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