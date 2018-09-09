На столетие десантного училища может приехать Медведев

По данным агентства, политику рассказали, что рязанцам перед выборами пообещали его ноябрьский визит.

«Понятно. Ну если уже «заложили», что называется, будем принимать решение тогда», — с улыбкой ответил Медведев.