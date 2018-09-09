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На столетие десантного училища может приехать Медведев
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На столетие десантного училища может приехать Медведев 

62info.ru 2 часа назад
По данным агентства, политику рассказали, что рязанцам перед выборами пообещали его ноябрьский визит.
«Понятно. Ну если уже «заложили», что называется, будем принимать решение тогда», — с улыбкой ответил Медведев.
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