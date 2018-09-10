Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали семейную футбольную команду 

О том, что со спортом Татьяна Навка на «ты» — известно всем. Но тот факт, что ее семья увлекатся футболом, подписчиков звездной фигуристки удивило. Знаменитая пара приобщает к этому виду спорта и четырехлетнюю Надю.
«А вместе мы банда» — прокомментировала семейное фото Навка.
Напомним, что маленькая Надя — очень спортивная девочка. Она с рождения учится плаванию, занимается фигурным катанием, умеет кататься на лыжах. А теперь освоила и футбол.
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