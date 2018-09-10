Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве

Тутберидзе и Загитова жестко встретили Медведеву

Свои новые программы обе спортсменки представили на московской арене «Мегаспорт». «Дни.ру» утверждают, что Тутберидзе ушла с трибуны во время выступления Медведевой.

По данным издания, хореограф Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Загитова прошли мимо Медведевой и ее тренера Брайана Орсера , не поздоровавшись.

Позже на общем собрании фигуристов Медведева села рядом со своей коллегой Полиной Цурской , а затем пересела к подошедшему Орсеру.

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» на ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».

Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе. По словам наставницы, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.

По данным «Газеты.ру», тренер Татьяна Тарасова назвала новые программы обеих фигуристок «очень хорошими». В первую очередь она выделила Медведеву.

«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится», — подчеркнула она.

Падение Медведевой она объяснила тем, что после Олимпиады тяжело прийти в себя. Загитовой Тарасова посоветовала поработать над скольжением.