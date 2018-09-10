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Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
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Тутберидзе и Загитова жестко встретили Медведеву 

Рамблер 51 минуту назад
«Дни.ру» сообщают, что команда тренера Этери Тутберидзе и ее воспитанница, олимпийская чемпионка Алина Загитова демонстративно проигнорировали фигуристку Евгению Медведеву на открытых прокатах в Москве.
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Свои новые программы обе спортсменки представили на московской арене «Мегаспорт». «Дни.ру» утверждают, что Тутберидзе ушла с трибуны во время выступления Медведевой.
По данным издания, хореограф Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и Загитова прошли мимо Медведевой и ее тренера Брайана Орсера, не поздоровавшись.
Позже на общем собрании фигуристов Медведева села рядом со своей коллегой Полиной Цурской, а затем пересела к подошедшему Орсеру.
Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» на ОИ-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».
Медведева, завоевавшая «серебро», ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе. По словам наставницы, после Олимпиады спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.
По данным «Газеты.ру», тренер Татьяна Тарасова назвала новые программы обеих фигуристок «очень хорошими». В первую очередь она выделила Медведеву.
«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится», — подчеркнула она.
Падение Медведевой она объяснила тем, что после Олимпиады тяжело прийти в себя. Загитовой Тарасова посоветовала поработать над скольжением.
«Дни.ру» отмечают, что во время проката Медведева ошиблась при прыжке и упала, а Загитова падала дважды.
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