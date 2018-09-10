Ещё
«Затаила обиду»: Тутберидзе отказалась смотреть программу 18-летней Медведевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Затаила обиду»: Тутберидзе отказалась смотреть программу 18-летней Медведевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В ноябре Евгении Медведевой исполнится 19 лет. Однако спортсменка уже завоевать все возможные награды на международных соревнованиях. Из-за травмы голеностопа в прошлом сезоне подопечная Этери Тутберидзе пропустила финал гран-при в Нагое. Ее место на пьедестале заняла всходящая звезда Алина Загитова.
больше по теме
«Это тяжелее!»: сбежавшая от Тутберидзе Евгения Медведева работает на износПризер Олимпиады в Пхенчхане, 19-летняя Евгения Медведева перебралась в Канаду. На Олимпиаде в Пхенчхане девочки шли вровень. Обе завоевали серебро в командном турнире. Но в личном первенстве первой оказалась Загитова. После блестящего проката в произвольной программе Евгения едва смогла сдержать слезы. Ведь она поехала на соревнования после долгого процесса реабилитации и мало кто верил в то, что она сможет собраться с силами и покажет чистое и безошибочное катание.
Однако после триумфальной победы Медведева ушла от своего наставника Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где приступила к тренировкам с новым тренером. При этом Евгения заверила поклонников в том, что выступать она будет только за Россию.
Буквально на днях фигуристы показали контрольные прокаты новой произвольной программы. На лед вышли Алина Загитова и Евгения Медведева. Однако тренер Этери Тутберидзе ушла с трибун арены «Мегаспорт», пропустив выступление Медведевой. Поклонники предположили, что наставница фигуристок «затаила обиду» на бывшую подопечную, которая перешла под крыло Брайана Орсера.
Teleprogramma.pro: последние новости
«На смену Загитовой»: фигуристка Трусова установила мировой рекорд в короткой программе Молодую фигуристку избили в Москве «Медведеву не узнать!»: экс-подопечная Тутберидзе сменила имидж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве136
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной33
Судьба Медведевой в России предопределена62
Тутберидзе ушла с проката Медведевой97
«Лечила рак укусами комаров и умерла у меня на руках»43
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение