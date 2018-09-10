«Затаила обиду»: Тутберидзе отказалась смотреть программу 18-летней Медведевой

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«Это тяжелее!»: сбежавшая от Тутберидзе Евгения Медведева работает на износПризер Олимпиады в Пхенчхане, 19-летняя Евгения Медведева перебралась в Канаду. На Олимпиаде в Пхенчхане девочки шли вровень. Обе завоевали серебро в командном турнире. Но в личном первенстве первой оказалась Загитова. После блестящего проката в произвольной программе Евгения едва смогла сдержать слезы. Ведь она поехала на соревнования после долгого процесса реабилитации и мало кто верил в то, что она сможет собраться с силами и покажет чистое и безошибочное катание.

Однако после триумфальной победы Медведева ушла от своего наставника Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где приступила к тренировкам с новым тренером. При этом Евгения заверила поклонников в том, что выступать она будет только за Россию.