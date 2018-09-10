Столбова нашла замену Климову во Франции

«Да, мы уже тренируемся с Новосёловым. Климов? У каждого свой путь. Я вот начинаю все сначала, с чистого листа. Кто нас тренирует? А это пока большая тайна», — цитирует Столбову « Российская газета ».

28-летний Новоселов выступал за Францию с 2014 года. В паре с Лолой Эсбрат он становился 10-м на чемпионате Европы и 25-м на чемпионате мира.