Столбова нашла замену Климову во Франции 

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Ксения Столбова будет выступать в паре с Андреем Новосёловым. Выступавший за Францию фигурист заменит завершившего карьеру многолетнего партнера Столбовой Фёдора Климова.
«Да, мы уже тренируемся с Новосёловым. Климов? У каждого свой путь. Я вот начинаю все сначала, с чистого листа. Кто нас тренирует? А это пока большая тайна», — цитирует Столбову «Российская газета».
28-летний Новоселов выступал за Францию с 2014 года. В паре с Лолой Эсбрат он становился 10-м на чемпионате Европы и 25-м на чемпионате мира.