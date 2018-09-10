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Столбова представила нового партнёра
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Фигуристка Столбова сообщила, что приступила к тренировкам с новым партнёром 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года в парном катании Ксения Столбова рассказала, что приступила к тренировкам с новым партнёром.
«Его зовут Андрей Новосёлов. Выступал за Францию. Уже тренируемся. Посмотрим с трибуны прокаты, поедем на тренировку», — приводит слова Слобовой «Российская газета».
26-летняя фигуристка с 2009 года выступала в паре с Фёдором Климовым, вместе с которым завоевала бронзу и серебро Игр-2014 в Сочи. В активе дуэта также одно серебро чемпионатов мира, а также три серебряные и одна бронзовая награда первенств Европы.
28-летний Новосёлов с 2015 по 2018 годы выступал в паре с француженкой Лолой Эсбрат, но незадолго до Олимпиады в Пхёнчхане дуэт распался.
31 августа Климов и Столбова объявили о распаде дуэта, а уже 9 сентября фигурист сообщил, что завершает спортивную карьеру.
Ранее Климов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.
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