Столбова представила нового партнёра

Фигуристка Столбова сообщила, что приступила к тренировкам с новым партнёром

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года в парном катании Ксения Столбова рассказала, что приступила к тренировкам с новым партнёром.

«Его зовут Андрей Новосёлов. Выступал за Францию. Уже тренируемся. Посмотрим с трибуны прокаты, поедем на тренировку», — приводит слова Слобовой «Российская газета».

26-летняя фигуристка с 2009 года выступала в паре с Фёдором Климовым , вместе с которым завоевала бронзу и серебро Игр-2014 в Сочи. В активе дуэта также одно серебро чемпионатов мира, а также три серебряные и одна бронзовая награда первенств Европы.

28-летний Новосёлов с 2015 по 2018 годы выступал в паре с француженкой Лолой Эсбрат, но незадолго до Олимпиады в Пхёнчхане дуэт распался.

31 августа Климов и Столбова объявили о распаде дуэта, а уже 9 сентября фигурист сообщил, что завершает спортивную карьеру.

Ранее Климов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.