Медведевой выделили место в зоне для детей

Тренер-гей устроил фарс из возвращения Медведевой в Москву

Евгению Медведеву , вернувшуюся в Москву на прокаты новых программ, ограждают от контактов с бывшими коллегами. Канадский тренер нашел ей на арене "Мегаспорт" отдельный угол для разминки.

Появление Евгении Медведевой на ледовой арене напоминало спецоперацию. Новый наставник фигуристки — канадец Брайан Орсер — сделал все, чтобы подопечная не пересеклась ни с кем из ее прошлой жизни.

Команда Медведевой отказалась разминаться в общей зоне, куда вышли бывший тренер Евгении Этери Тутберидзе , хореограф Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова вместе с остальными участниками. Растяжку и беговые упражнения прибывшая из Канады спортсменка выполняла в зоне, где обычно рассаживают малышей, собирающих со льда цветы и игрушки.

Орсер тщательно оберегал это пространство от посторонних. Медведева даже на лед выходила с другой стороны арены. Женя и Алина не разговаривают, избегают друг друга, проходя мимо, отводят глаза в сторону. Вокруг Медведевой и Загитовой словно очерчены зоны отчуждения, отмечает Sports.ru

Контрольные прокаты программ нового сезона на московской арене "Мегаспорт" собрали несколько тысяч зрителей. После шумного скандала с уходом Медведевой от Тутберидзе многих интересовало, какие сюрпризы подготовила фигуристка. С не меньшим интересом ждали и выхода Алины. Как отметили журналисты, у Загитовой с Тутберидзе сложились очень теплые отношения.

Обеих чемпионок зал принимал восторженно. Однако фурора они не произвели. Загитова упала два раза, Медведева — один. Алина не справилась с лутцем и флипом, испортила сальхов, допустила бабочку на риттбергере из каскада. Женя упала с флипа и лишилась каскада, ошиблась на акселе.

Особого расстройства спортсменок журналисты не заметили. Фигуристки и тренеры пояснили: программы пока сырые, да и форму после прошлого напряженного сезона надо восстановить.