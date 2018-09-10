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Медведевой выделили место в зоне для детей
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Тренер-гей устроил фарс из возвращения Медведевой в Москву 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Евгению Медведеву, вернувшуюся в Москву на прокаты новых программ, ограждают от контактов с бывшими коллегами. Канадский тренер нашел ей на арене "Мегаспорт" отдельный угол для разминки.
Появление Евгении Медведевой на ледовой арене напоминало спецоперацию. Новый наставник фигуристки — канадец Брайан Орсер — сделал все, чтобы подопечная не пересеклась ни с кем из ее прошлой жизни.
Команда Медведевой отказалась разминаться в общей зоне, куда вышли бывший тренер Евгении Этери Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова вместе с остальными участниками. Растяжку и беговые упражнения прибывшая из Канады спортсменка выполняла в зоне, где обычно рассаживают малышей, собирающих со льда цветы и игрушки.
Орсер тщательно оберегал это пространство от посторонних. Медведева даже на лед выходила с другой стороны арены. Женя и Алина не разговаривают, избегают друг друга, проходя мимо, отводят глаза в сторону. Вокруг Медведевой и Загитовой словно очерчены зоны отчуждения, отмечает Sports.ru.
Контрольные прокаты программ нового сезона на московской арене "Мегаспорт" собрали несколько тысяч зрителей. После шумного скандала с уходом Медведевой от Тутберидзе многих интересовало, какие сюрпризы подготовила фигуристка. С не меньшим интересом ждали и выхода Алины. Как отметили журналисты, у Загитовой с Тутберидзе сложились очень теплые отношения.
Обеих чемпионок зал принимал восторженно. Однако фурора они не произвели. Загитова упала два раза, Медведева — один. Алина не справилась с лутцем и флипом, испортила сальхов, допустила бабочку на риттбергере из каскада. Женя упала с флипа и лишилась каскада, ошиблась на акселе.
Особого расстройства спортсменок журналисты не заметили. Фигуристки и тренеры пояснили: программы пока сырые, да и форму после прошлого напряженного сезона надо восстановить.
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