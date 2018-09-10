Медведева: «Мне пока тренер не разрешает делать четверные прыжки, но в планах есть»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей диете и планах на будущее. По ее словам, ее новый тренер канадец Брайан Орсер пока не разрешает ей делать четверные прыжки.

«Я, по-моему, впервые в жизни в интервью об этом рассказываю сама: для того, чтобы восстановить свое здоровье, мне нужно было поднабрать вес. Я мечтала просто съесть шоколад, его закусить бургером, мне сейчас это абсолютно не надо. Я позабыла свой молочный шоколад, свои мармеладки любимые. Меня даже не тянет. Передо мной арбуз лежит — я счастлива.

Фигурное катание всегда шло вперед. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит — и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь. Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока что. Потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть», — рассказала Медведева в интервью «Первому каналу».