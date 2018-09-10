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Медведева: «Мне пока тренер не разрешает делать четверные прыжки, но в планах есть»
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Медведева: «Мне пока тренер не разрешает делать четверные прыжки, но в планах есть» 

SPORT24.ru + ещё 1 2 часа назад
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей диете и планах на будущее. По ее словам, ее новый тренер канадец Брайан Орсер пока не разрешает ей делать четверные прыжки.
«Я, по-моему, впервые в жизни в интервью об этом рассказываю сама: для того, чтобы восстановить свое здоровье, мне нужно было поднабрать вес. Я мечтала просто съесть шоколад, его закусить бургером, мне сейчас это абсолютно не надо. Я позабыла свой молочный шоколад, свои мармеладки любимые. Меня даже не тянет. Передо мной арбуз лежит — я счастлива.
Фигурное катание всегда шло вперед. Оно всегда двигалось. Сейчас опять скачок происходит — и это нормально. Да, девочки могут делать четверные: они пошли и попробовали — могут? Могут. Себя совершенствовать я тоже собираюсь. Я не прыгаю четверной сальхов, мне Брайан не разрешает пока что. Потому что тело нужно сделать сильнее. В планах, возможно, есть», — рассказала Медведева в интервью «Первому каналу».
Напомним, ранее стало известно, что 14-летняя россиянка Александра Трусова, воспитанница бывшего тренера Медведевой Этери Тутберидзе, стала первой фигуристкой, которая смогла исполнить на официальных соревнованиях самый сложный четверной прыжок — лутц. Данный технический элемент, который многие называли исключительно «мужским», Трусова выполнила на третьем этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Медведева перешла от Тутберидзе к Орсеру в минувшее межсезонье после Олимпиады-2018.
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