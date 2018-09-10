«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей» 

Друг Брайана Орсера канадский тренер Даг Хау рассказал журналистам о конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, сообщает «Советский спорт».
Хау попросили прокомментировать слухи о том, что Тутберидзе после Олимпиады в Пхенчхане сказала Медведевой, что та уже ничего не добьется, и отправила спортсменку рожать детей.
«Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал», — подтвердил информацию Хау.
Также канадец заявил, что Медведева забыла свою программу во время контрольных прокатов сборной России в московском дворце «Мегаспорт».
«Мне показалось, что в середине программы, когда она прыгала каскад тройной сальхов — тройной тулуп, она выглядела странно, так что думаю, что она действительно забыла свою программу», — сказал Хау.