«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»

Хау попросили прокомментировать слухи о том, что Тутберидзе после Олимпиады в Пхенчхане сказала Медведевой, что та уже ничего не добьется, и отправила спортсменку рожать детей.

«Да, тренер ей сказала, что она уже больше ничего не добьется. Мне Орсер об этом рассказал», — подтвердил информацию Хау.

Также канадец заявил, что Медведева забыла свою программу во время контрольных прокатов сборной России в московском дворце «Мегаспорт».