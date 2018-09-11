«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой 

Тренер Этери Тутберидзе заявила фигуристке Евгении Медведевой после Олимпиады 2018 года, что ее карьере конец и она больше ничего не добьется. Об этом YouTube-каналу The Skating Lesson рассказал друг нового наставника Медведевой Брайана Орсера.
По словам канадского тренера по фигурному катанию Дугласа Хау, Орсер сам рассказал ему о том, что после Олимпийских игр в Пхенчхане Тутберидзе заявила Медведевой, что фигуристка не добьется больше ничего и ей «пора рожать».
При этом Хау отметил, что с Орсером Медведеву уже связали очень «дружественные» отношения.
Кроме того, один из журналистов процитировал хореографа Сандру Безич, поставившую Медведевой короткую программу нынешнего сезона. Якобы Безич заявляла, что в России Медведева прошла через «непростой период», но уже «излечивается» от этого, а тренировки Орсера считает лучшими в своей жизни.
Евгения Медведева сменила Этери Тутберидзе на Брайана Орсера в мае. Сама Тутберидзе объяснила это обидой Медведевой на нее. Якобы на Олимпиаде-2018 фигуристка, завоевавшая серебро в одиночном катании, «по-детски» спросила ее, не могла ли она «Алину подержать еще год в юниорах», подразумевая Алину Загитову, опередившую Медведеву в борьбе за золото.