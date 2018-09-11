«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой

По словам канадского тренера по фигурному катанию Дугласа Хау, Орсер сам рассказал ему о том, что после Олимпийских игр в Пхенчхане Тутберидзе заявила Медведевой, что фигуристка не добьется больше ничего и ей «пора рожать».

При этом Хау отметил, что с Орсером Медведеву уже связали очень «дружественные» отношения.

Кроме того, один из журналистов процитировал хореографа Сандру Безич, поставившую Медведевой короткую программу нынешнего сезона. Якобы Безич заявляла, что в России Медведева прошла через «непростой период», но уже «излечивается» от этого, а тренировки Орсера считает лучшими в своей жизни.