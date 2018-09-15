Щербакова сорвала исторический четверной лутц

Фигуристка Щербакова не смогла исполнить исторический четверной лутц

14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала за произвольную программу 130,49 балла. Она исполнила каскады — тройной флип + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, а также тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Также спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной сальхов и тройной лутц.

При выполнении четверного лутца Щербакова упала, поэтому прыжок не был засчитан. Фигуристка не смогла войти в историю как первая девушка-исполнительница четверного лутца.