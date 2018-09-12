Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой

Ранее Хау заявил со ссылкой на Орсера, что после ОИ-2018 Тутберидзе поставила крест на Медведевой и отправила ее рожать детей. Она якобы заявила, что фигуристка уже больше ничего не добьется.

«Это смешно, когда канадец заявляет такое», — возмутился Авербух.

По его словам, эти заявления связаны со сложившимся у иностранцев стереотипом о России как об авторитарной стране.