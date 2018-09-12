Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой 

Хореограф Илья Авербух заявил, что в рассказе канадского тренера Дага Хау о конфликте фигуристки Евгении Медведевой и ее экс-наставницы Этери Тутберидзе есть политический подтекст. Об этом сообщает «Советский спорт».
Ранее Хау заявил со ссылкой на Орсера, что после ОИ-2018 Тутберидзе поставила крест на Медведевой и отправила ее рожать детей. Она якобы заявила, что фигуристка уже больше ничего не добьется.
«Это смешно, когда канадец заявляет такое», — возмутился Авербух.
По его словам, эти заявления связаны со сложившимся у иностранцев стереотипом о России как об авторитарной стране.
" Женя — кристально чистая девочка, которая ежедневно пашет на тренировках. А кто-то решает свои вопросы. Есть ведь тенденция в мире, что в России все авторитарное, никому не дают слова сказать", — сказал Авербух.