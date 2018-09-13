Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде

В Канаде состоится четвертый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, на котором ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова может стать первой девушкой в истории, которая исполнит чистый четверной лутц. Одной из ее главных соперниц станет другая россиянка Анастасия Тараканова, которая летом 2018 года покинула группу Тутберидзе вслед за Евгенией Медведевой

В канадском Ричмонде стартует четвертый этап серии юниорского Гран-при по фигурному катанию. Россия будет представлена на соревнованиях следующими участниками:

Девушки: Анна Щербакова, Анастасия Тараканова

Танцы на льду: Полина Иваненко / Даниил Карпов, Ксения Конкина / : Полина Иваненко / Даниил Карпов, Ксения Конкина / Александр Вахнов

Многие из спортсменов только дебютируют в Гран-при этого сезона, однако есть и те, кто уже успел зарекомендовать себя перед зрителями.

Спортивные пары Мишина / Галлямов и Панфилова / Рылов выступили на первом этапе серии в Братиславе, завоевав золотые и серебряные медали соответственно. Также компанию им тогда составила 14-летняя Щербакова, которая стала лучшей в женском одиночном катании, завоевав в сумме 205,39 балла и почти на 19 пунктов обогнав ближайшую преследовательницу.

Такой результат вряд ли кого-то удивил: Анна является ученицей известного тренера Этери Тутберидзе, подопечные которой в данный момент не оставляют никаких шансов конкурентам.

На трех предыдущих этапах Гран-при побеждали исключительно воспитанницы этого наставника — помимо Щербаковой, это Александра Трусова Алена Косторная — и каждый раз отрыв от соперниц был весьма впечатляющим.

Однако, если к первым местам учениц Тутберидзе фанаты фигурного катания уже привыкли, то до рекордов по-прежнему голодны.

И главного достижения, которого все ждут от воспитанниц гениального тренера, пока так и не произошло: речь идет о первом в истории чистом четверном лутце в исполнении девушки.

Этот прыжок считается самым сложным в фигурном катании, и многие мужчины-одиночники справляются с ним с трудом.

Что касается женщин, то на официальных соревнованиях никто еще не показывал чистый четверной лутц.

Представительницы прекрасного пола вообще крайне редко пытаются разучивать прыжки с четырьмя оборотами — долгое время считалось, что на такое способны только мужчины.

Однако ученицы Тутберидзе, кажется, готовы поставить этот элемент на поток. По крайней мере, Щербакова показывает лутц на тренировках, а Трусова даже уже попыталась представить его на соревнованиях — на третьем этапе Гран-при в литовском Каунасе, — однако судьи посчитали, что она допустила недокрут, и снизили оценку. А значит, четверной лутц по факту не состоялся — рекорда не было.

Щербакова также уже имела возможность шокировать зрителей этим элементом в Братиславе, однако тогда тренерский штаб принял решение не включать сложнейший прыжок в программу,

поскольку накануне на контрольных прокатах сборной России девушка с него упала.

«Мы неоднократно показали четверной лутц — и сольно, и в каскадах, — на тренировках в Братиславе, но после каждодневных совещаний с командой приняли решение на этом старте не рисковать и не включать лутц в программу, потому что он еще недостаточно стабилен, — приводил «РИА Новости» слова хореографа из группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. — Как только мы поймем, что уровень стабильности позволяет его ставить, то он будет обязательно внедрен в программу. В какой момент это произойдет, пока точно не могу сказать, но точно в этом сезоне».

Казалось, что Щербакова тогда потеряла шансы стать первой женщиной, исполнившей четверной лутц, однако Трусова недокрутила этот элемент в Каунасе, и перед Анной вновь забрезжила возможность войти в историю.

На тренировках в Ричмонде девушка уже вовсю штампует сложнейший прыжок и, кажется, уже готова пойти на рекорд.

Однако правилами Международного союза конькобежцев (ИСУ) четверные прыжки у девушек в короткой программе запрещены, так что придется подождать до второго соревновательного дня, когда фигуристки представят свои произвольные выступления.

Что касается второй представительницы России в Ричмонде Анастасии Таракановой, то она пока четверных прыжков не делает, хотя, наверное, могла бы.

Дело в том, что до лета 2018 года девушка занималась в группе Тутберидзе вместе с Щербаковой, Трусовой и Косторной.

Официальных причин ухода озвучено не было — девушка просто перешла в академию Евгения Плющенко , который вскоре выложил в инстаграме своей школы видео, где Тараканова исполняет сложнейший каскад двойной аксель — тройной тулуп — тройной риттбергер.

На соревнованиях фигуристка также рассчитывает на 200+ баллов и, когда в финале юниорского Гран-при 2017 года она получила «лишь» 199,64, девушка сразу заявила о своем разочаровании.

«Мне немножко обидно из-за того, что я понимаю — могла набрать 200 баллов. Очень сильно мне этого хотелось. Но в целом я довольна. Я максималистка и обычно всегда добиваюсь всего, чего хочу», — говорила тогда юная спортсменка.

Конечно, если Щербакова исполнит исторический четверной лутц, то обогнать ее не получится, но вот в противном случае появится реальный шанс того, что на каком-то из этапов Гран-при победу одержит все-таки не ученица Тутберидзе.

Тараканова отличается впечатляющим для своего возраста артистизмом, да и по технике может дать фору даже самым искусным соперницам. Ее исполнение дорожки шагов на одной из тренировок вызвало аплодисменты у тренерского штаба Плющенко.

Любопытно, что с уходом от Тутберидзе Анастасия начала посвящать время видеоблоггингу и довольно регулярно выкладывает ролики о своей жизни. Например, по прилете в Канаду она уже успела смонтировать видео о своей дороге на соревнования, где рассказала, что занималась общей физической подготовкой в аэропорту и даже в самолете, показала свой номер в Ричмонде и призвала болеть за нее.

Евгения Медведева после разрыва с Тутберидзе также явно прибавила в активности в соцсетях. Возможно, это связано с менее жестким графиком или стилем работы новых тренеров? Осталось только увидеть, какой метод принесет больший результат на соревнованиях.