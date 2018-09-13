Ещё
Медведева высказалась о выступлениях за другую страну
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фигуристка Медведева будет выступать только за Россию 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сообщила, что планирует выступать только за Россию, передает "Советский спорт".
"Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что", — именно так ответила спортсменка на один из комментариев, который звучал так: "Жаль, что ты за Россию больше кататься не будешь".
После Олимпиады-2018 фигуристка переехала в Канаду и стала тренироваться с Брайаном Орсером. До этого она занималась у Этери Тутберидзе.
Ранее Тарасова заявила, что Медведевой не нужен чемпионат России.
Газета.Ru: последние новости
Авербух считает Медведеву "кристально чистой девочкой" Жулин: сомневаюсь, что Щербакова обойдет Трусову Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Загитовой
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA14
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой7
Пути Шипулина и сборной России разойдутся2
Украинский боец решил получить гражданство РФ50
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение