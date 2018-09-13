Медведева высказалась о выступлениях за другую страну

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сообщила, что планирует выступать только за Россию, передает "Советский спорт".
"Кроме как за Россию я кататься не буду. Ни за что", — именно так ответила спортсменка на один из комментариев, который звучал так: "Жаль, что ты за Россию больше кататься не будешь".
После Олимпиады-2018 фигуристка переехала в Канаду и стала тренироваться с Брайаном Орсером. До этого она занималась у Этери Тутберидзе.
Ранее Тарасова заявила, что Медведевой не нужен чемпионат России.