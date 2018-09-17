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Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
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Медведева заставила Загитову стесняться золота 

Рамблер 6 часов назад
Фигуристка Алина Загитова не радовалась золоту Олимпиады 2018 года из-за стеснения перед коллегой Евгенией Медведевой. Об этом она рассказала пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
По словам Загитовой, она специально не демонстрировала свою радость на пресс-конференциях по случаю своей победы в южнокорейском Пхенчхане, так как рядом обычно присутствовала Медведева, выигравшая там же серебро.
Олимпийская чемпионка объяснила, что стеснялась радоваться в присутствии Медведевой, старание и работу которой видела, катаясь с ней в одной группе.
«Потом, когда уже было награждение, я ощутила, что у меня есть в руках золотая олимпийская медаль, и уже порадовалась дома», — призналась Загитова.
Алина Загитова выиграла индивидуальные соревнования фигуристок на Олимпиаде 2018 года, а Евгения Медведева стала в них второй.
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