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Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой
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Тутберидзе назвала уход Медведевой ненормальным 

Газета.Ru + ещё 1 11 часов назад
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что считает уход спортсменов к другим наставникам нормальным явлением, передает "Спорт-Экспресс".
"Уходят от всех. Это нормально, — сказала специалист. — Человеку хочется попробовать что-то другое для себя — это нормально. Для меня ненормально, как человек уходит. Вот и все".
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после поражения на Олимпиаде ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Ранее Тутберидзе также выступила с критикой недооценивания четверных прыжков.
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