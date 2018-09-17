Тутберидзе высказалась о «сбежавшей» Медведевой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что считает уход спортсменов к другим наставникам нормальным явлением, передает "Спорт-Экспресс".
"Уходят от всех. Это нормально, — сказала специалист. — Человеку хочется попробовать что-то другое для себя — это нормально. Для меня ненормально, как человек уходит. Вот и все".
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после поражения на Олимпиаде ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Ранее Тутберидзе также выступила с критикой недооценивания четверных прыжков.