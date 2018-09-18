Медаль Медведевой на ОИ посчитали заслугой Загитовой

«Серебро» Медведевой посчитали заслугой Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что ее бывшая воспитанница Евгения Медведева получила олимпийское «серебро» благодаря своей коллеге по сборной и главной конкурентке Алине Загитовой. Об этом сообщает НТВ.

«Я считаю, что благодаря Алине Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что она [Алина] ее тащила», — заявила наставница.

Тутберидзе заявила, что сейчас в поддержке нуждается именно Загитова — ребенок с олимпийским «золотом». По словам тренера, фигуристка понимает, что весь мир смотрит на нее и ждет новых достижений.

«И еще то, что она якобы у кого-то что-то отобрала. Да она завоевала», — возмутилась наставница.

Комментируя переход Медведевой к другому тренеру Загитова заявила, что уходят ото всех, и это нормально.

«Человеку хочется попробовать что-то другое для себя — это нормально. Для меня ненормально, как [именно] человек уходит», — пояснила Тутберидзе.

На Олимпиаде-2018 Медведева уступила Алине Загитовой и завоевала серебряную медаль. После игр Медведева ушла от их общего тренера Тутберидзе к наставнику из Канады Брайану Орсеру . При этом фигуристка продолжит выступать за Россию, а ее целью станет Олимпиада-2022.

Тутберидзе рассказывала, что после Олимпиады спортсменка возмущалась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год. Позже в СМИ появились слухи, что после ОИ-2018 Тутберидзе поставила крест на Медведевой и отправила ее рожать детей. Она якобы заявила, что фигуристка уже больше ничего не добьется.