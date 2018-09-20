Загитова обнадежила поклонников

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Фигуристка Загитова выступит на турнире в Германии в конце сентября 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в турнире Nebelhorn Trophy 2018, который пройдет в немецком городе Оберстдорф. Список фигуристок, подавших заявки на турнир, опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Также в соревнованиях примут участие американки Карен Чен, Мэрайя Белл, японки Маи Михара, Марин Хонда, бельгийка Луна Хендрикс и финка Эмми Пелтонен.
Загитова была заявлена на мемориал Ондрея Непелы, который пройдет в Братиславе 21-22 сентября. В среду стало известно, что россиянка из-за проблем с выездными документами не смогла вовремя отправиться в Братиславу и не примет участия в соревнованиях.
Турнир в Оберстдорфе пройдет с 26 по 29 сентября.
16-летняя Загитова является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы в женском одиночном катании.
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