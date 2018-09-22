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Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Словакии
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Фигурное катание. Синицина и Кацалапов выиграли турнир в Словакии в танцах на льду 

Вести.Ru + ещё 31 14 часов назад
Фото: EPA
В столице Словакии Братиславе завершился крупный турнир по фигурному катанию — Мемориал Ондрея Непелы. В танцах на льду победу одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
По итогам короткого и произвольного танцев россияне набрали 196,42 балла. Второе место заняли американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер — 178,64, третье — другой российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов — 170,47.
Кроме того, в соревнованиях спортивных пар еще одну бронзу завоевали россияне Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов, набрав 157,12 балла.
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