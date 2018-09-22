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Лишний вес и серое катание. Что происходит с Медведевой?
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Лишний вес и серое катание. Что происходит с Женей Медведевой?! 

Чемпионат.com 3 часа назад
Autumn Classic International в Канаде — не, не слышали?
Так неудивительно, потому что никогда прежде к этому заштатному турниру по фигурному катанию не было приковано столько внимания. И, скорее всего, больше подобное не повторится.
Потому что в этом году он был выбран Евгенией Медведевой и ее новым тренером Брайаном Орсером в качестве стартового. Первый турнир нового наставника, первый шанс посмотреть, как же там Женя и чем она будет жечь в новом сезоне.
70,98 балла за короткую программу — не бог весь что, но для старта сезона, да ещё и с учётом всех известных обстоятельств — неплохо. А может, не хорошо — это с какой стороны в этот стакан смотреть. Ну и лидерство, конечно, к этому все мы как раз привыкли.

Но дальше — произвольная программа. И кошмар

Дело даже не в падении с тройного ритбергера и не в больших проблемах с приземлением двойного акселя. Это как раз можно проглотить и не подавиться, тем более что два каскада во второй половине программы были выполнены хорошо и получили соответствующие бонусы.
Просто все это было тяжело. И прыжки, и катание, и даже сама Женя, у которой, как показалось, наметились некоторые проблемы с лишним весом. Танго «Мумуки» и «Либертанго» походило на что угодно, но только не на танго.
Страшно говорить, но в этот момент Медведеву можно было легко спутать… да с кем угодно в красном платье. Довольно заурядное катание, серая странная программа — то, чего с нашей чемпионкой не должно происходить не при каких обстоятельствах. С любым тренером и с любой музыкой.
В итоге Медведева получила скучные 133,91 балла и опустилась на второе место. Проиграла она американке Брейди Теннел. Не, не слышали? Бронзовый призёр Олимпиады-2018, между прочим. В короткой программе командного турнира.

Она может все

Евгения Медведева может все, и мы это знаем. Сама может. И на следующую Олимпиаду может поехать и вернуться оттуда с медалью. И даже должна.
Главное, чтобы она сама это знала. После неудачного проката и даже после объявления оценок Женя была спокойна, как удав. Видимо, работа идет, и обращать внимания на всякие мелочи нет смысла. Если так, то на это поражение действительно плевать.
Но психология 18-летней девочки — это ядерная бомба на таймере. Нажми не туда — и все, катастрофа. Тем более, такая психология, которая не привыкла проигрывать. А Женя не привыкла, и прошлый сезон с уходом от Тутберидзе и нарастающей холодной войной между спортсменкой и тренеров это только доказывает.
Найдёт силы проигрывать столько, сколько надо ради цели, которая далеко впереди — всё будет круто. Мы потерпим.
А если не найдёт?
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