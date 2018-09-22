Авербух нашел объяснение поражению Медведевой в Канаде 

Российская фигуристка Евгения Медведева проходит тяжелое восстановление после олимпийского сезона, к тому же новый тренер немного поменял технику. Этим объясняется ее второе место на турнире серии «Челленджер» в Канаде, уверен ее экс-тренер по хореографии Илья Авербух.
«У нее еще ничего не пропало, идет тяжелое становление после трудного сезона, с новым тренером и при новых обстоятельствах. Есть изменения в технике. Поэтому все сложности объяснимы. Главное, что она в строю, она соревнуется, начиная с первых турниров», — заявил Авербух РИА Новости.
Фигурист отметил, что Медведева — большая молодец, и пожелал ей удачи.
В первом старте сезона 2018/19 в канадском Оквилле Медведева набрала 204,89 балла и завоевала серебро, уступив американке Теннелл (206,41). На ОИ-2018 в Пхенчхане россиянка завоевала две серебряные медали. После ОИ она приняла решение уйти из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду. Ее новым тренером стал Брайан Орсер, пишет Газета.ру