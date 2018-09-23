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Тарасова призвала брать пример с японца Ханю
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Тарасова призвала российских фигуристов брать пример с японца Ханю 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Фото: RT на русском
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала недавние выступление российского фигуриста Михаила Коляды.
«Коляда катался очень хорошо. Но в короткой он сделал тройной лутц, который был с плохим выездом. Это очень странно. Обычно этот прыжок он исполняет потрясающе. Причём он умеет делать четверной лутц. Вот вышел Юдзуру Ханю, у которого была тяжелейшая травма. В той же короткой он сделал два четверных. Это мужской поступок — настоящий поступок гения. Он катался так, что невозможно было дышать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Она также рекомендовала отечественным спортсменам брать пример с японца.
«Не избавляйтесь от сложностей! Ханю — удивительный человек, который ведёт за собой мужское одиночное катание и не сдаётся. Нашим тоже надо рассчитывать не то, что выгоднее. В начале сезона я бы рекомендовала пробовать исполнять сложные прыжки, а в короткой программе по два», — добавила Тарасова.
Ранее российский фигурист Коляда победил на турнире в Братиславе.
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