Располневшей Медведевой вынесли вердикт

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская оценила прокат Евгении Медведевой на Autumn Classic в Канаде. По её мнению, у серебряной призёрки Игр-2018 пропала легкость исполнения.
«Так мне показалось. Или она поправилась, не знаю. Она же летала как перышко, когда делала эти прыжочки. Они ей давались достаточно легко», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».
Первая российская чемпионка мира в одиночном катании объяснила падение Медведевой тем, что та не докрутила прыжок. Но призвала не беспокоиться, так как это был первый официальный прокат.
«Но я не увидела ту Женю, какую мы привыкли видеть. Думаю, она должна чуть-чуть похудеть и тогда будет интересно. Пока у меня не те впечатления, которые ждала», — заключила Бутырская.
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