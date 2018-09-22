Располневшей Медведевой вынесли вердикт

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Бутырская призвала Медведеву похудеть 

News.ru + ещё 1 58 минут назад
Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская оценила прокат Евгении Медведевой на Autumn Classic в Канаде. По её мнению, у серебряной призёрки Игр-2018 пропала легкость исполнения.
«Так мне показалось. Или она поправилась, не знаю. Она же летала как перышко, когда делала эти прыжочки. Они ей давались достаточно легко», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».
Первая российская чемпионка мира в одиночном катании объяснила падение Медведевой тем, что та не докрутила прыжок. Но призвала не беспокоиться, так как это был первый официальный прокат.
«Но я не увидела ту Женю, какую мы привыкли видеть. Думаю, она должна чуть-чуть похудеть и тогда будет интересно. Пока у меня не те впечатления, которые ждала», — заключила Бутырская.
Ранее News.ru сообщал о том, что тренер Татьяна Тарасова отчитала 19-летнюю Елену Радионову за лишний вес.
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