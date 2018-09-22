Располневшей Медведевой вынесли вердикт

Бутырская призвала Медведеву похудеть

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская оценила прокат Евгении Медведевой на Autumn Classic в Канаде. По её мнению, у серебряной призёрки Игр-2018 пропала легкость исполнения.

«Так мне показалось. Или она поправилась, не знаю. Она же летала как перышко, когда делала эти прыжочки. Они ей давались достаточно легко», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Первая российская чемпионка мира в одиночном катании объяснила падение Медведевой тем, что та не докрутила прыжок. Но призвала не беспокоиться, так как это был первый официальный прокат.