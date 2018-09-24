Чайковская оценила возможности фигуристки Трусовой

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская в беседе с kp.ru оценила возможности Александры Трусовой.
«Только в 14 и будешь прыгать три четверных. Дальше будет сложнее. Но пока у неё легкие ножки, хорошая высота прыжка, резкая крутка», — заявила она.
Как отметила Чайковская, около 20 лет назад японские фигуристки смогли добиться аналогичного результата.
«И пропали», — добавила она.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала выступление Трусовой на этапе юниорского Гран-при в Каунасе.