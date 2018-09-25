Канадская фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой

Фигуристка отметила, что ей всегда нравилось катание Медведевой. Меган в хороших отношениях как с самой спортсменкой, так и с ее мамой.

Дюамель наблюдает за тем, как Женя тренируется в Канаде у наставника, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали", — цитирует фигуристку "РИА Новости".

При этом она обратила внимание на то, что в жизни Медведевой за последнее время произошло очень много изменений, что не могло на ней не отразиться. "Понятно, что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно большого времени… Просто люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас, забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр девочка вообще не каталась", — отметила двукратная чемпионка мира.

Дюамель обратила внимание и на ошибки в прокатах Евгении Медведевой. Так, она заявила, что на шоу в апреле 2018 года, фигуристке с трудом удавались базовые шаги и вращения. По ее словам, спортсменке трудно вернуться к обычному катанию. Дюамель считает, что Медведевой нужно "всего лишь несколько стартов", чтобы ушел лишний стресс, и она восстановилась.