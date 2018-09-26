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Медведева заскучала по России
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Евгения Медведева: Бывают моменты, когда я очень скучаю по России 

Советский спорт + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
В мае Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе и переезде в Канаду к Брайану Орсеру.
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«В Канаде все иначе. В первую очередь из-за языкового барьера. Первое время я не могла уловить подсказки тренеров и постоянно просила их говорить помедленнее или повторять. Тем не менее, уже сейчас я чувствую себя достаточно свободно в плане нового языка. Бывают моменты, когда я очень скучаю по России, по русской кухне. К счастью, в Канаде есть русские магазины, в которых можно купить еду и другие вещи, знакомые мне. Мои друзья, бабушка, собака в России. Я очень скучаю по ним. Очень надеюсь, что мне удастся увидеться с ними, когда я вернусь в Россию для подготовки к выступлениям», — приводит слова Медведевой Golden Skate.
Россиянка заняла второе место на турнире серии «челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.
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