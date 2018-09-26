Медведева заскучала по России

Евгения Медведева: Бывают моменты, когда я очень скучаю по России

Россиянка заняла второе место на турнире серии «челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.

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