Переехавшая в Канаду Медведева заскучала по России

Евгения Медведева: Бывают моменты, когда я очень скучаю по России

В мае Медведева объявила о прекращении сотрудничества с Этери Тутберидзе и переезде в Канаду к Брайану Орсеру Дмитрий Соловьев : Мы знаем характер Медведевой, ей нужно дать немного времени «В Канаде все иначе. В первую очередь из-за языкового барьера. Первое время я не могла уловить подсказки тренеров и постоянно просила их говорить помедленнее или повторять. Тем не менее, уже сейчас я чувствую себя достаточно свободно в плане нового языка. Бывают моменты, когда я очень скучаю по России, по русской кухне. К счастью, в Канаде есть русские магазины, в которых можно купить еду и другие вещи, знакомые мне. Мои друзья, бабушка, собака в России. Я очень скучаю по ним. Очень надеюсь, что мне удастся увидеться с ними, когда я вернусь в Россию для подготовки к выступлениям», — приводит слова Медведевой Golden Skate. Россиянка заняла второе место на турнире серии «челленджер» Autumn Classic International в канадском Оквилле.